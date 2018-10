Automobilist krijgt 500 euro boete voor dronken rijden over Brouwersdam

Engelcol­lec­tie in Blikmuseum in Renesse

5 oktober RENESSE - Wie al in kerstsfeer wil komen, kan zijn hart ophalen in blikmuseum De Blikvanger in Renesse. De eigenaresse heeft haar museum helemaal in decembersferen ondergedompeld met kerstblikken, kerstmannen, kerststallen en zelfs een engelcollectie van een verzamelaar. De meeste engelen zijn te koop. Kinderen kunnen hun eigen engel knutselen. De nieuwe expositie is te bewonderen vanaf aanstaande dinsdag, tot en met zondag 6 januari. Het museum is open op dinsdag, woensdag en de derde zondag van de maand.