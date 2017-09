Automobilist belandt na wilde achtervolging in sloot Zierikzee

Symposium in Renesse over toerisme druk bezocht

18 september RENESSE - Het symposium over de toekomst van het toerisme op Schouwen-Duiveland is met 140 recreatieondernemers en andere geïnteresseerden goed bezocht. In hotel De Zeeuwse Stromen leerden zij maandagmiddag dat, hoewel 75 miljoen Duitsers op Facebook zitten, zij bij het boeken van een vakantie nog steeds massaal vertrouwen op het reisbureau.