Automobilist aangehouden in Dreischor op verdenking van alcohol- en drugsgebruik

Daan Oude Elferink hangt zijn werk hoogstper­soon­lijk aan Zierikzee­se muur

25 juni ZIERIKZEE - Hij tijgert door rioolbuizen, klautert over muren en maakt de prachtigste foto’s te midden van extreem verval. Het werk van Daan Oude Elferink uit Arnhem is in galeries in heel de wereld te zien. En bij galerie Yewel in Zierikzee. De fotograaf hing zijn werk daar hoogstpersoonlijk aan de muur