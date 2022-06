Auto volledig uitgebrand in Brouwershaven, politie doet onderzoek naar de oorzaak

met video Het is 1000-soorten­week in de Grevelin­gen: sommige zijn om te zoenen, andere zijn doodeng

Nog vier nachten slapen, dan gaat het los. Staatsbosbeheer houdt voor het eerst een 1000-soorten week in de Grevelingen. De bedoeling is vanaf maandag 20 juni zes dagen lang met z’n allen zoveel mogelijk verschillende dier- en plantsoorten in de Grevelingen waar te nemen en te registreren. Daarmee wordt de biodiversiteit van het grootste zoutwatermeer van West-Europa in kaart gebracht.

17 juni