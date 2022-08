Auto te water in Kerkwerve

Kasteel van Batavia vecht sluiting aan. ‘Er zou niet op coronare­gels gecontro­leerd worden’

MIDDELBURG - Een onterechte sluiting want wij deden niets fout maar we leden daar wel zo’n 40.000 euro omzetverlies en imagoschade door. Ronald van de Sande van café/restaurant Kasteel van Batavia in Westkapelle zei dat vrijdag tegen bestuursrechter Leona Hertsig.

