Auto raakt te water bij Brouwersdam: bestuurder klimt er zelf uit

Na exact twee jaar sluit wijnbar Gris Sec in Zierikzee de deuren

24 februari ZIERIKZEE - Exact twee jaar nadat ze openden, sluiten Steven van Roemburg en Nathalie Antes de deuren van hun wijnbar Gris Sec in Zierikzee. ,,Op 1 april leveren we de sleutel in, de laatste dag dat we open zijn is op 27 maart", zegt Antes. De reden: ,,Een klein deel heeft met corona te maken, maar het voornaamste is dat we er niet uitkomen met de pandeigenaar.”