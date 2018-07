Auto in het water bij Ellemeet, bestuurder spoorloos

Het is nog niet duidelijk wat er gebeurd is. De politie roept de bestuurder op zich te melden, omdat er op dit moment in verband met de onduidelijkheid over zijn of haar lot veel hulpverleners worden ingezet. Er is met een helikopter vanuit de lucht gezocht. Duikers hebben in de ongeveer 20 meter brede watergang naar de bestuurder gezocht, maar niets gevonden.