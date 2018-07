Auto in de sloot na frontale aanrijding in Nieuwerkerk

Toost foodfesti­val in Mediter­raans sfeertje

27 juli ZIERIKZEE - Het driedaags Toost Foodtruckfestival op het Kerkplein in Zierikzee is vanavond in een Mediterraans sfeertje begonnen. Passend bij de tropische temperaturen genoten bezoekers op ontspannen wijze van hapjes, drankjes, muziek en ontmoetingen.