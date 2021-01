Auto in de sloot bij Dreischor, bestuurder ongedeerd

video Lichtjes­tour van 50 trekkers kriskras over Schou­wen-Duiveland

30 december OUWERKERK - Een beetje carnaval, maar dan anders. Jochem en vader Jaco Groenendijk hebben er zichtbaar lol in. De felblauwe open tractor in de schuur is opgetuigd met een frame vol lichtslangen. En ook de paardentram die wordt aangekoppeld is behangen met lampjes.