Auto burgemeester Zierikzee op haar na gepakt door windhoos

Op missie voor jonkvrouw Johanna met een escaperoom op de fiets

Haar eerste ‘escaperoom in de buitenlucht’ maakte spelletjesfanaat Kris van der Werve uit Noordgouwe als verjaardagscadeau voor haar man Dennis. Inmiddels ligt er een tweede, gloedjenieuw fietsmysterie Het Landhuis klaar. Te boeken door íedereen. Met een rugtas met daarin een codekastje met cijfersloten worden deelnemers per fiets over Schouwen-Duiveland gestuurd. Op missie om jonkvrouw Johanna uit de brand te helpen.

15 juni