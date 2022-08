Auto belandt ondersteboven in sloot bij Kerkwerve

Supersnel openen honderden vrijwilli­gers schat bij Zeeuws Archief: ‘Ik vond het be­re-interes­sant’

MIDDELBURG - ,,Ongelofelijk!” Bij het Zeeuws Archief kunnen ze er niet over uit. Een megaproject met oude bevolkingsregisters is in recordtijd afgerond. Met dank aan ruim 700 vrijwilligers.

19 augustus