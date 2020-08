Auto belandt in de sloot bij Nieuwerkerk

video - update 16.25 uur Zomerstorm zorgt voor overlast; ravage op terrassen Vlissingen

26 augustus ZIERIKZEE - De zomerstorm die momenteel over het land raast zorgt ook in Zeeland voor problemen en overlast. Het gaat tot nu toe vooral om omgewaaide bomen. Tot 08.30 is de brandweer al zo'n 30 keer uitgerukt, aldus de Veiligheidsregio. De meeste meldingen komen tot nu toe vanaf Walcheren en Schouwen-Duiveland.