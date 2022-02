Asielkonijn Blackie zoekt een Valentijn, net als onzekere reu Rico en poes Witteke

Natuurlijk zoeken ze bij het asiel in Zierikzee het hele jaar door naar een geschikte partner voor een hond, kat of konijn, maar het leek de medewerkers leuk om er met Valentijnsdag nog eens extra aandacht aan te schenken. Vooral voor de dieren die al wat langer in het asiel zitten en waar niet direct een geschikte match voor te vinden is. Om maar te beginnen bij poes Witteke bijvoorbeeld. Met haar lange witte haren en grote groengele ogen is ze een werkelijke schoonheid, maar ze heeft aan haar lijf liever geen polonaise. ,,Ze houdt niet zo van mensen, maar wel van ruimte”, zegt assistent beheerder Brenda Weeland van dierenasiel Schouwen-Duiveland. Witteke is een van de drie zogeheten schuurkatten in het asiel. ,,Die zoeken iemand die veel muizen heeft.”