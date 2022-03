Artemis werft jonge Robin Hoods in middeleeuws Zierikzee: ‘Boogschieten is een concentratiesport’

Twee jeugdleden tellen ze nu bij handboogvereniging Artemis in Brouwershaven. Op verder 18 volwassenen. Daar moet verandering in komen, vinden ze bij de club. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Nederlandse handboogvereniging gingen de leden van Artemis zaterdag de straat op om jeugd te strikken. Voorbijgangers mochten eens voelen hoe het is om in de roos te schieten. De sfeer bood zich vanzelf aan in de schaduw van de middeleeuwse Noordhavenpoort van Zierikzee.