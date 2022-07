Arie (74) gaat ‘s ochtends vroeg fluitend de kersenboomgaard in en komt er 's avonds weer blij uit

Zaakjes goed op orde bij houtverwer­kings­be­drijf waar brand woedde

De grote brand bij houtbedrijf Perkins in Dreischor is onder controle. De brand ontstond maandag in de afzuiginstallatie van het bedrijf en sloeg over in containers met houtzaagsel. Dat had rampzalig kunnen uitpakken bij het houtverwerkingsbedrijf, maar de brandweer was snel én met veel materieel ter plekke. ,,En het bedrijf heeft de zaakjes goed op orde. Dat mag ook weleens worden gezegd”, zegt officier van dienst Arno van de Sande van de brandweer.

11 juli