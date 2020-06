Archeoloog vond fibula's in de duinen: ‘Reuze handig als je een edelhert achterna zit’

Het was begin jaren negentig dat Van der Valk als geoloog bij de Rijks Geologische Dienst kaarten van Nederlandse kustgebieden in beeld bracht en stuitte op verhalen van Frans Beekman, docent aardrijkskunde in Zierikzee die in zijn vrije tijd schreef over het ontstaan van zijn eiland. Niet alles klopte, dacht Van der Valk, en hij schreef een brief. Kom zelf maar kijken, antwoordde Beekman vervolgens.