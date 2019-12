Arbeidsbeperkte Wopke (61) moest jarenlang onbetaald werk doen: ‘Ze zijn hem letterlijk vergeten’

Een 61-jarige man met een beperking is letterlijk vergeten door de gemeente Goeree-Overflakkee, waardoor hij in plaats van drie maanden drie jáár in de sociale werkplaats heeft meegedraaid. Drie jaar zonder salaris en zonder pensioen op te bouwen. Vakbond FNV is laaiend over de manier waarop deze ‘gratis kracht’ is behandeld.

De kwetsbare inwoner, genaamd Wopke, komt in aanmerking voor zogeheten ‘beschut werk’. Dat is speciaal voor mensen die zoveel aanpassingen of begeleiding nodig hebben, dat ze alleen kunnen werken op een speciale werkplek. Maar ondanks herhaaldelijk aandringen van de FNV, is het de gemeente nog steeds niet gelukt om voor Wopke een baan te regelen. De vakbond is het nu helemaal zat en heeft een boze brief naar de verantwoordelijk wethouder gestuurd. Ook de gemeenteraad is benaderd.

,,We zijn er helemaal klaar mee’’, zegt vakbondsbestuurder Mariska Exalto. ,,Het is echt asociaal hoe de gemeente deze burger behandelt.’’ Wopke (61) uit Oude-Tonge wil volgens haar dolgraag weer aan de slag, maar krijgt daar de kans niet toe. ,,We maken ons grote zorgen, want het gaat steeds minder goed met hem. Hij is zijn hele netwerk kwijt.’’

Gekort

De zaak speelt al sinds 2013, toen de Oude-Tongenaar in de bijstand terechtkwam. Als ‘tegenprestatie’ moest hij bij de sociale werkplaats van de gemeente werken. In principe voor drie maanden. Als hij dat niet deed, zou hij gekort worden op zijn uitkering. Wopke heeft er uiteindelijk drie jaar gezeten. ,,Ze zijn hem letterlijk vergeten en hebben ze niet geconstateerd welke arbeidsbeperkingen hij heeft.’’

Quote Ze hebben hem al drie jaar salaris en pensioenop­bouw ontzegd, en nu moet hij weer gratis aan de slag.’’ Mariska Exalto, FNV

Na kritische vragen van de FNV werd Wopke direct naar huis gestuurd. Omdat de man fysieke beperkingen heeft, had hij in aanmerking moeten komen voor een passende werkplek. Een medewerker van de gemeente heeft haar excuses aangeboden. De afgelopen maanden is geprobeerd om een nieuwe werkplek voor hem te vinden. Maar: hij moet dan eerst wéér drie maanden werken zonder betaald te krijgen, totdat duidelijk wordt welke begeleiding hij nodig heeft. ,,Toen ik dat hoorde, ontplofte ik’’, zegt Exalto. ,,Ze hebben hem al drie jaar salaris en pensioenopbouw ontzegd, en nu moet hij weer gratis aan de slag.’’

‘Het komt wel’

De Oude-Tongenaar vindt het zelf ook ‘asociaal’ wat hem is overkomen. Maar hoe kon het zo lang duren? ,,Die mensen van re-integratie zouden mij benaderen voor een gesprek, maar elke keer was het: ‘Het komt wel, het komt wel’,’’ vertelt Wopke.

Al die jaren heeft de eilander niets kunnen verdienen. ,,En nu willen ze dat ik weer datzelfde traject inga.’’

Traject

De gemeente wil in verband met privacywetgeving niets zeggen over dit specifieke geval. Wel vertelt een woordvoerder dat de gemeente cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt een ontwikkeltraject aanbiedt. ,,Dan loopt de bijstandsuitkering van cliënten gewoon door. Het doel hiervan is om ze naar werk te begeleiden, om ze zo weer te laten meedoen in de samenleving’’, legt hij uit.