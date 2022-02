Appartementen mogen niet gebouwd worden in voormalige Modezaak Marita

Politie onderzoekt filmpje overval Aldi Zierikzee

ZIERIKZEE - ,,Hee! Kom!” Op het filmpje van de overval op de Aldi in Zierikzee is duidelijk te zien en horen hoe één van de daders zijn maat toeroept. De handlanger zit gehurkt tussen twee kassa's in en is nog druk bezig zijn tas te vullen.

