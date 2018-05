Appartementen in Bruinisse zijn keihard nodig voor jongeren

BRUINISSE - De komende maand wordt cruciaal voor Bruinisse. Doet de gemeenteraad water in de wijn bij de krappe uitgangspunten van de woonvisie, of gaat het eiland 'op slot'?

,,We wachten op de politiek", zegt Marja Maaskant van de dorpsraad Bruinisse. ,,De bal ligt daar". De handen van de lokale ondernemers jeuken om te beginnen met de geplande nieuwbouw van winkels met bovenwoningen. In totaal gaat het om 42 appartementen en nog eens 13 huizen rond de as Kerplein-Nieuwstraat-Dorpsstraat.

Volgens dat plan verhuizen Etos en Gall&Gall uit het complex met Albert Heijn naar nieuwbouw op de hoek van de Dreef. Aan de overkant van de parkeerplaats maakt de voormalige Kevergarage plaats maken voor een modern complex. Maar zonder toestemming voor bovenliggende appartementen, stipt Maaskant aan, is het plan niet rendabel en gebeurt er niks. En dat terwijl vrijwel raadsbreed voor de verkiezingen in maart de belofte is gedaan dat de herinrichting van Bruinisse na meer dan elf jaar wachten voortvarend ter hand zou worden genomen.

Zand in de motor

Wat is er aan de hand? De herijking van de woonvisie heeft zand in de motor gegooid. Volgens dat nieuwe uitgangspunt zou er de komende jaren in de hele gemeente slechts ruimte zijn voor 245 nieuwe woningen en komt de nadruk bovendien te liggen bij centrumplaats Zierikzee. Voor dorpen als Bruinisse en Burgh-Haamstede, met vergevorderde plannen voor de toekomst, schiet binnen dit concept weinig ruimte meer over. De raad hakt 28 juni een knoop door over de koers die ze wil gaan varen.

Op 30 mei presenteert de dorpsraad van Bruinisse de voorkeursontwerpen die door de brede klankbordgroep zijn gekozen uit de diverse beschikbare opties. Inhoudelijk komen de varianten in grote lijnen neer op de plannen zoals eerder gepresenteerd in Bruinisse. ,,Maar zo lang de woonvisie niet definitief is vastgesteld, kunnen we niks", zegt Maaskant. ,,Veel jongelui trekken hier ook weg omdat ze geen huis kunnen krijgen. Dus die appartementen zijn keihard nodig. Huizen onder de twee ton zijn nog verkocht voordat er een bordje in de tuin staat."

Metamorfose