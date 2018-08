Anywaveband wil meer dan alleen Brogum en slaat z'n vleugels uit

'Bij Petit Kitchen & Bar' wil weer de gewone Bruënaars binnen hebben

16 augustus BRUINISSE - De peer in huisgemaakte soja met een schuimige saus van gefermenteerde tomaat maakt plaats voor tonijncarpaccio. Na vijf maanden gooit Jeroen Hoep junior het roer in Bij Petit Kitchen & Bar in Bruinisse alweer om. Hij werd niet gelukkig van het rustige restaurantsfeertje.