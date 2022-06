Anywave is meer dan vaste prik voor Karin van Dongen: ‘Niet gaan is geen optie’

Als er iemand naar de veertigste editie van Anywave uitkijkt, dan is het Karin van Dongen uit Zierikzee wel. ,,Eindelijk mogen we het jubileum vieren. Ik heb er zo lang op gewacht om weer dingen te kunnen doen, ik heb echt staan juichen in de woonkamer toen ik hoorde dat het doorging.” Vanaf 2018 draaide Karin munten- en entreediensten bij Brogum. Ook was ze actief als vrijwilliger bij Radio Omroep Schouwen-Duiveland. In coronatijd kwam dat allemaal stil te liggen en stopte ze bij de radio. ,,Toen heb ik Swen (Blikman, voorzitter van Brogum, red.) een appje gestuurd met de vraag of hij wat voor me te doen had. ‘Altijd’, was zijn antwoord.”