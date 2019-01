Anonieme weldoeners schenken Zierikzeese Naomi nieuwe auto

Video Van condoom tot spanband: berm N59 is weer opgeruimd

18:31 BRUINISSE - Wie zaterdagochtend Bruinisse in of uit reed over de Grevelingendam, kan ze moeilijk ontgaan zijn. Verspreid over een kilometer of drie ruimden vrijwilligers in oranje of gele hesjes de bermen van de N59 op. Het resultaat van twee uur arbeid: 27 volle vuilniszakken.