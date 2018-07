Anna Jacobapolder-Zijpe komt niet tot stand

In Anna Jacobapolder, recht tegenover Zijpe, is aanmeren niet mogelijk. De steiger verkeert in slechte staat, laat eigenaar Eric Moerland weten. Hij vreest voor schade. En is pas op het laatste moment op de hoogte gebracht van de komst van de Dockyard III.

Volledig scherm De Dockyard III meert aan in de haven van Zijpe. © Timo van de Kasteele

Rogier Hettich, eigenaar van het schip, geeft toe dat er in de communicatie het een en ander is misgegaan. Voor de passagiers geen probleem. Die zitten nu bijna driekwartier, in plaats van een kwartier, op de boot. In Sint-Annaland kunnen ze op een nostalgische bus van de RTM stappen. Of aan boord blijven.

Volledig scherm Een bus van RTM vervoert reizigers tussen Sint-Annaland en Zijpe. © Timo van de Kasteele

Met tweemaal het luiden van de scheepshoorn, komt de Dockyard III de haven van Zijpe binnenvaren. Het aanmeren kost tijd. “Tegenwoordig heb je een knuppeltje en een boegschroef. Dat heeft deze boot niet. Je hebt bijna de hele haven nodig wil je draaien”, zegt schipper Wout Bouwman.

Met een brede glimlach komt Wim de Jonge uit ’s-Gravenpolder het schip aflopen. “Geweldige ervaring. Ik bewaar warme herinneringen aan de veerverbindingen in Zeeland. Een unieke kans als deze kon ik niet laten schieten. Het is echt de moeite waard.”

Het is dertig jaar geleden dat de veerbinding tussen Anna Jacobapolder en Zijpe uit de vaart is genomen. Met het openen van de Philipsdam is de laatste overtocht op 6 juli 1988. In 2002 keerde de dienst terug als toeristisch fietsveer. Een initiatief van Eric Moerland, van restaurant Het Veerhuis.

Rien de Gast uit Nieuwerkerk geniet op de steiger nog even na. Hij werkte jarenlang voor de Rotterdamse scheepswerf RDM. “Ik heb verschillende stuurlui die op deze boten actief waren gekend. Prachtig dat we ook een kijkje kregen in de machinekamer. Machtige techniek.”

Eigenaar Hettich heeft het schip een jaar geleden van de sloop gered. Het herstel heeft een half jaar gekost. Zowel de techniek als de binnen- en buitenkant van de boot zijn opgeknapt. “Hij kan er weel heel wat jaartjes tegenaan.”

Of de Dockyard III in de toekomst vaker te zien zal zijn op de Zeeuwse wateren, hangt af van de belangstelling, zegt Hettich. “We wachten vandaag even af. De belangstelling valt niet tegen. Maar het had iets drukker mogen zijn.”

De Dockyard kent een rijke historie. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is het schip afgezonken, zodat de Duitse bezetter er niet mee aan de haal kon gaan. In 1946, na de oorlog, is de boot weer boven water gehaald. Tot 1981 heeft het schip dienst gedaan als sleepboot.