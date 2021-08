Anje: ‘Ik loop om de pijn beheersbaar te houden’

,,Twee keer per dag loop ik door Zierikzee. Om zes uur ’s ochtends en nog een keer ’s middags. Ik heb een instabiel bekken, al veertig jaar lang. De pijn is nooit weg. Van binnen schuift en schuurt alles over elkaar. Om gek van te worden. Ik loop om de pijn die ik heb een beetje beheersbaar te houden. Anders is het gewoon te veel en te heftig. Als ik ’s morgens niet eerst een uur beweeg, dan lukt het niet.”



,,Ik kan lopen en liggen, maar ik kan niet zitten. Dat is lastig, zeker met een gezin. Was er een diploma-uitreiking dan nam ik een tuinstoel mee, om op te liggen. Later werd dat een behandeltafel, omdat de tuinstoel ook niet meer ging. Nu ga ik helemaal niet meer weg. Je krijgt ook altijd commentaar. Mensen weten niet wat er aan de hand is, maar ze vragen het ook niet. Daar heb ik nog steeds wel moeite mee. Maar ik ga me niet verschuilen.”