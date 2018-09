Angst voor ontruiming van camping Duinrand in Burgh-Haamstede

Peren aan de Burghse Ring zijn klaar voor de pluk

19:14 BURGH-HAAMSTEDE - De perenbomen bij de Burghse Ring hangen vol peren die klaar zijn voor de pluk. Dat betekent dat het in Burgh-Haamstede tijd is voor de traditionele perenverkoop. Aanstaande zaterdag is het zo ver. Om 09.30 uur wordt het startsein gegeven, waarna veilingmeester Van Felius alle bomen, afzonderlijk en in kavels, bij opbod verkoopt. De stoofperen zijn stevig en onbespoten. Het gaat om twee soorten perenbomen: Saint Rémy en Gieser Wildeman. Direct na de verkoop kunnen de kopers beginnen met plukken.