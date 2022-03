Andriy zamelt geld in voor een warm welkom van Oekraïense vluchtelingen op Schouwen-Duiveland

Zelf kwam hij als 11-jarige jongen vanuit de Krim naar Scharendijke. Niet als vluchteling, maar wel als vreemdeling. Ineens hadden ze op de basisschool een Russisch sprekend jongetje in de klas. Vloeiend Russisch spreekt hij nog steeds, maar hij is verder hartstikke Zeeuws en heeft zijn weg op Schouwen-Duiveland gevonden. Sinds vijf jaar runt hij zijn eigen zaak aan het Kerkhof in Zierikzee, Phone Repair Zeeland. En nu zet Andriy Derzhavets de contacten die hij als ondernemer heeft opgebouwd in om Oekraïners te helpen die vanwege de oorlog hun land ontvluchten. Want leuk hoor, al die steunbetuigingen met blauw-gele verlichting, vindt Derzhavets, maar hij is meer van het doen. ,,In dit soort situaties moet je gewoon in actie komen. We zijn in gesprek met de gemeente, met ondernemersclubs op het eiland, de Lions Club Schouwen-Duiveland en de Rotary Club Schouwen-Duiveland om Oekraïners zo goed mogelijk op te vangen.”