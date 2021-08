André gaat in de ‘prinsessenauto’ weer eens naar het strand: ‘Oh, wat heb ik dit gemist’

De Bende van het Strand heeft een nieuw project. ,,Als we hier toch bijna dagelijks te vinden zijn om troep op te ruimen”, bedacht Erik de Vries, ,,waarom nemen we dan af en toe ook niet eens mensen mee die zelf niet meer naar het strand kunnen.” Goede vriendin Riet Wiedouw zette hem op dat spoor. ,,Ze had haar been verloren en ik ben drie jaar mantelzorger voor haar geweest. Steeds als we terug kwamen van het strand, zei ze hoe jaloers ze op ons was en dat ze ook zo graag nog eens zou willen. Afgelopen moederdag hebben we haar meegenomen in een speciale rolstoel. En óf ze heeft genoten!” Een paar weken nadien is Riet overleden. Maar de kiem was gelegd.