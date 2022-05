Amsterdammer Henk Fransen ‘verzeeuwst’ dankzij dirigentenjob bij koor Zilt

Een ras-Amsterdammer is Fransen, die beetje bij beetje de overstap naar Zeeland maakt. Al elf jaar lang heeft hij een huisje in Colijnsplaat. ,,We willen hier graag gaan wonen op den duur, maar dat is best nog een grote stap voor een Amsterdammer. We hebben inmiddels een moestuin hier, maar de kinderen wonen nog daar.”