Amerikaanse bluesband rijdt zich klem in Zierikzee

Tommy Castro speelde voor 150 man publiek in poppodium Brogum. Het concert was een samenwerking tussen café De Biet en het podium. Eenderde van het publiek bestond uit Schouwse popliefhebbers, een derde uit stamgasten van het café en eenderde uit echte bluesliefhebbers als Willem Slaakeweg uit Veere: ,,Ik zie Castro nu voor de derde keer, waaronder eens in Redwood City, California. Jammer dat ze de blazers niet bij hebben." Brogumvoorzitter Swen Blikman wil vaker samenwerken met het café: ,,Zij hebben kennis van horeca, wij van muziek en alles wat daarbij komt kijken en de promotie doen we dan samen."

Vermaak

Met Castro and the Painkillers had Brogum routiniers in huis. Vanaf minuut één had het viertal het publiek in zijn greep. Castro c.s. is niet bezig met verheven kunst, waar het publieke toevallig getuige van mag zijn. De band speelde voor het vermaak van de zaal. ,,Wij verzachten uw pijn en bezorgen u een leuke middag", zei Castro tussen twee nummers.