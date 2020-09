Amerikaanse ambassadeur in Brouwershaven: 'Jullie hebben iets moois gedaan met vrijheid’

‘Een standaard­kleur voor een vuurtoren bestaat niet’

1 september HAAMSTEDE - Een standaardkleur voor vuurtorens is er niet, zegt Johan Bol, voorzitter van de Nederlandse Vuurtoren Vereniging. ,,Ze zijn er in allerlei verschillende kleuren. Een tint van rood is de meest gangbare kleur, maar je hebt ze ook in wit en zwart-wit.”