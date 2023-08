Altijd al een kasteel willen bouwen? Meld je aan voor Huttendorp Zierikzee

Culikara­vaan: ‘Goede sfeer, goede omzet, goede locatie’

Goede sfeer, goede omzet, goede locatie. Stefan Vermeer van Ketelbinkie Coffee & Tea is zaterdag goed te spreken over de Culikaravaan, het vierdaagse foodtruckfestival bij de Seismolen in Middelburg. Hij verkoopt vele soorten koffie en thee, maar de bezoekers komen bij hem toch vooral voor gewone koffie en cappuccino. ,,Dat maakt vijftig procent van de omzet uit. Maar ijskoffie doet het vandaag ook goed.”