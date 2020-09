Alsof ze gratis schepijs uitdelen: de Deltawagen aan de Oosterschelde is razend populair

Ze hebben zich suf getwijfeld bij Natuurmonumenten. Kunnen we dit jaar wel met de Deltawagen op pad? Vrijwillige Deltawachters uit heel het land slapen steeds een week lang in de caravan in the middle of nowhere, met de Oosterschelde aan hun voeten. Om alle mensen die langs komen te vertellen over die 1300 hectare aan robuuste, zilte natuur. Aan hen de keuze, na het nemen van een karrevracht aan coronamaatregelen. ,,We kwamen uit op een groep van zo'n 55 mensen die zin had mooie verhalen te delen in de buitenlucht", zegt boswachter Paul Begijn van Natuurmonumenten.