Alsof ze er de beste friet mayo van Zeeland verkopen: de afhaalbieb draait als een tierelier

Zelfs in Noordgouwe vliegen de huizen weg: ‘Eén dag naar kantoor maakt Schouwen prima optie’

13 januari Van de zes nieuwbouwwoningen aan de rand van Noordgouwe waren er vier binnen een mum van tijd verkocht. Wonen in een Zeeuws dorp zonder voorzieningen is geen twijfelpunt meer. ,,Mensen ontvluchten echt de onrust in de Randstad.”