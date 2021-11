Als mens, als dominee en als man uit de zorg maakt Jan corona van dichtbij mee: ‘Het is hoog tijd samen bij corona stil te staan. Gelovig of niet’

Corona heeft ook op de predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Zierikzee zelf diepe indruk gemaakt. ,,Die verwarrende ervaring van naast elkaar leven en je toch alleen voelen. Een soort isolement waar je in zit. Dat gold voor iedereen. Ook voor ouders en kinderen. Wij hebben zelf zes kinderen, vijf wonen elders in het land. Het was een vervreemdende ervaring dat je ze niet deze kant op kon laten komen.”

Gelovig of niet: dit is voor iedereen

De bijeenkomst zaterdag is een initiatief van de Schouwen-Duivelandse kerken samen met de gemeente Schouwen-Duiveland. ,,Het is bedoeld voor de lokale samenleving van heel het eiland.” Gelovig of niet: de samenkomst is voor iedereen. ,,We willen mensen de gelegenheid geven om te verwerken en het met elkaar te delen. Een bezinningsmoment. Beseffen wat voor pijn we aan corona hebben gehad.”