‘Als ik vertel dat ik uit Zeeland kom, voel ik me trots’

,,Mijn man en ik hebben na onze studie een tijdje gereisd. We gingen naar een heleboel landen, waaronder Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland en Tanzania. Om wat bij te verdienen hebben we onderweg vaak gewerkt in guesthouses en hostels. Dat vonden we zó leuk, dat we tegen elkaar zeiden ‘dat zouden we zelf ook wel willen’; liever iets dichter bij familie en vrienden, maar wel op een plek waar het ook zulk lekker weer is en waar de zee dichtbij is. Ik kom ten slotte uit Zeeland.

De afgelopen vier jaar zijn we op zoek gegaan naar die plek. Met onze wensen in het achterhoofd kwamen we al snel terecht in Zuid-Europa. We maakten een rondreis door Portugal, om te ontdekken waar we graag wilden wonen, en werden toen verliefd op de Algarve. De zoektocht naar een huis kon beginnen en in september vorig jaar kwamen we het huis tegen waarin we nu wonen, midden in het stadje Aljezur. Als we de deur uitlopen, staan we meteen op een klein kerkpleintje met terrasjes en restaurants, heel gezellig.”