Álles is nieuw in Chinees restaurant in Renesse - ook de gouden kranen

Voorzitter onderne­mers Zierikzee: ‘Leegstand winkels in binnenstad valt te overbrug­gen’

14:50 ZIERIKZEE - Voorzitter Luit Ezinga van ondernemersvereniging InZzee en de Zeeuwse Sociaal Economische raad (SER) ziet geen reden voor zorg over de winkelleegstand in het hart van Zierikzee. Die komen wel weer vol, is zijn overtuiging.