Alleen maar vrolijke gezichten in de tent tijdens oranjenacht: ‘Zonnemaire is echt de shit!’

Het dorpje aan de oever van de Grevelingen, met rond de 750 inwoners, barst tijdens oranjenacht bijna uit zijn voegen. Elke straat is gevuld met auto's, maar er is bijna geen kip op straat. In de tent op het sportveld, daar moet je zijn.

Voor Bas en Mary, die bijna alleen maar de straat hoeven uit te lopen, is het te druk. Ze hebben even na negenen, vlak na de start van het feest, al voor de ingang rechtsomkeert gemaakt. ,,Je komt er gewoon niet in, zo druk is het.” Het stel gaat lekker naar huis. Bas heeft een blessure aan zijn been. ,,Ik moet er niet aan denken dat iemand hem een duw geeft", zegt Mary. Buurjongen Wouter (20) gaat juist de andere kant op, richting de tent waar zijn ouders en broer ook al zijn. Het is een weerzien van bekenden voor hem, zodra hij het veld oploopt. Algauw verdwijnt hij in de tent, hij sluit aan in de lange rij die zich heeft gevormd voor de muntverkoop.