Alleen een isolatiestrip of gelijk aan de warmtepomp? De gemeente praat je bij op een informatiemarkt over klimaat en energie

Tot een paar jaar geleden moest wethouder Jacqueline van Burg nog pannetjes in haar huis zetten als het regende. Dat hoeft nu niet meer. ,,Sinds een paar jaar hebben we een nieuw dak en dat hebben we gelijk geïsoleerd. Dat is een stap in de goede richting, we hebben echt een heel oud huis.” Die kleine stapjes worden volgens haar ook van inwoners verwacht in de overgang naar een zo'n duurzaam mogelijke samenleving en de bijbehorende energietransitie. ,,Als je dak nog goed is, ga je dat natuurlijk niet vervangen. Maar verduurzamen begint met isoleren. En verder gaat het stapsgewijs, bijvoorbeeld als je toe bent aan een nieuwe cv-ketel.”