Alle Schouwen-Duivelanders mogen spaarpot omkeren voor een coronafonds, de gemeente wil gaan crowdfunden

REPORTAGE Gekte op de Zeeuwse woning­markt: ‘Als je er niet in meegaat, vind je nooit een huis’

20 februari VLISSINGEN - Overbieden is nu ook op de Zeeuwse huizenmarkt de norm geworden. De helft van de woningen gaat inmiddels boven de vraagprijs weg. Wie op zoek is, mag al blij zijn als het lukt een bezichtiging te regelen. En dan nog is de kans groot dat je achter het net vist. ,,Soms zakt de moed je wel in de schoenen.”