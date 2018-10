Alle leerlingen van de Beatrixschool hebben een nieuwe school gevonden

Pension 't Huys Grol wil geen me­ga-Jum­bo in de achtertuin

8:00 RENESSE - Als het mooi weer is, ontbijten de gasten van pension 't Huys Grol in Renesse lekker buiten. Maar dat is voorbij, denken de eigenaren, als er straks een mega-Jumbo in hun achtertuin komt.