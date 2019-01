Alle grote optredens ten spijt, voor schoolband Partypuberz is Aemstie Alive het absolute hoogtepunt

Voor vogels komt de dooi precies op tijd

25 januari MIDDELBURG - De koude wordt de komende dagen verdreven en dat is goed nieuws voor de vogels. Als het aan Coby Louwerse van vogel- en zoogdieropvang De Mikke ligt, mag het warm water regenen. ,,Als het een weekje langer zou vriezen komen vogels in de problemen. Er is nu nog open water.”