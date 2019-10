Aldi vreest winkelcentrum met twee supermarkten aan Haringvlietplein in Zierikzee

Bezwaarma­kers fiets-voet­pad Zeepedui­nen staan niet in hun recht, vindt de Provincie

13 oktober BURGH-HAAMSTEDE - De bezwaarmakers van de aanleg van een fiets-voetpad bij de Zeepeduinen staan niet in hun recht. Tenminste, dat vindt de Provincie Zeeland, schrijft ze in een brief aan de Raad van State.