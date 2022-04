Aldi in Zierikzee en Nieuwerkerk sluiten vier dagen de deuren

ZIERIKZEE - Aldi pakt zijn winkel in Zierikzee en het filiaal in Nieuwerkerk aan en daardoor zijn beide winkels achtereenvolgens vier dagen dicht. De groente- en fruitafdeling wordt verplaatst.

De discounter heeft zijn winkelformule vernieuwd. Aardappelen, groente en fruit worden verhuisd naar de ingang van de winkel om zo een prominentere plek te krijgen in het winkelaanbod. De maatregel is onderdeel van het zogeheten ANIKo (ALDI Nord Instore Konzept). Volgens Aldi draagt deze wijziging in de winkelindeling bij aan het continu verbeteren van het concept ‘waarbij de behoefte van de klant centraal staat en waarbij processen voor medewerkers zo eenvoudig mogelijk worden gemaakt.’

Vanaf maandag dicht

De aanpassing heeft aankomende week gevolgen voor de winkel aan de Grevelingenstraat 7 in Zierikzee. Die is gesloten van maandag 2 mei tot en met donderdag 5 mei. Over twee weken is het filiaal aan de Polderweg 5 in Nieuwerkerk aan de beurt. Daar kunnen klanten van maandag 16 mei tot en met donderdag 19 mei geen boodschappen doen.

Quote De discounter verplaatst de groente- en fruitafde­ling naar de voorkant van de winkel

Op Schouwen-Duiveland heeft Aldi in totaal drie filialen. Naast Zierikzee en Nieuwerkerk is er ook een winkel in Burgh-Haamstede. Dat filiaal opende vorig jaar de deuren aan de Noordstraat, in het pand waar voorheen de Spar was gevestigd.