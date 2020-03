Albert Heijn Bruinisse is weer open! Da's zelfs zonder toeters en bellen groot feest

Echtpaar uit Nieuwer­kerk Alpe op tegen kanker: ‘Als training wekelijks vol gas de Zeeland­brug op’

20:19 NIEUWERKERK - Als de bestrijding van het coronavirus het toelaat, fietsen en lopen boerenzoon Fred (57) en boerendochter Roellien (55) Roodenburg op 4 juni voor het eerst de Alpe d’Huez op. Namens de agrarische sector zamelt het Nieuwerkerkse echtpaar samen met hun team geld in voor kankeronderzoek. Ze zijn ook aan het oefenen, want opgeven is straks geen optie. ,,Mijn basistraining is drie keer per week vol gas de oprit van de Zeelandbrug op”, zegt Fred.