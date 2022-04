Alain Clark in Zierikzeese achtertuin op Record Store Day: ‘Als ik vrij was geweest was ik hem gevolgd vandaag’

,,Vandaag is het een grote dag voor de platenwinkel”, vertelt Marijke Folkertsma, mede-eigenaresse van De Platenlounge. ,,Het is namelijk Record Store Day, dé feestdag van de platenzaak. Deze feestdag is opgericht in Amerika en al snel overgewaaid naar Nederland. Vandaag komen er weer veel bijzondere en unieke elpees in beperkte en vaak genummerde oplages. De Platenlounge zorgt voor een extra feestelijk tintje door verschillende optredens. Nu is Alain Clark aan het spelen en aan het begin van de middag komt de Utrechtse poprockband Valentino en aan het eind van de middag hebben we Nambyar, een nu nog vrij onbekende jonge muzikant, maar ik verwacht er heel veel van. Hij is echt heel goed.”