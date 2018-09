Al drie keer werd Djenti's fiets vernield bij busstation in Zierikzee: moeder is het zat

Camera

Den Toom is het zat. Ze wil dat de gemeente Schouwen-Duiveland, die eigenaar is van de stalling, ingrijpt door camera's op te hangen. Dat is precies wat de gemeente overweegt, aldus woordvoerder Sandra Strotkamp. ,,We hebben een mobiele camera. We denken er met handhaving over die in de fietsenstalling te hangen."