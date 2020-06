Al 600.000 euro over budget en nog steeds overal onkruid: veel kritiek op groenbeheer Schouwen-Duiveland

Zeehonden spotten in de Ooster­schel­de is wel héél relaxed in coronatijd

21 juni ZIERIKZEE - De familie Thepass uit Eindhoven zit te vernikkelen in de wind onder het afdakje op het achterdek van de Frisia. Maar in verband met de coronabeperkingen heeft Coby Hoogstad hen bij het inschepen op de rondvaartboot in Zierikzee op het hart gedrukt niet te gaan lopen. Iedere passagier heeft een tafel toebedeeld gekregen. ,,Jammer, maar we zijn al lang blij dat het is doorgegaan", zegt Edwin Thepass.