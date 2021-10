Afvalrapen met een app: ‘Dat is net zo stimulerend als een stappenteller’

videoZIERIKZEE - Normaal letten de meiden uit brugklas v1a van Pieter Zeeman in Zierikzee niet echt op de zooi die op straat ligt. Maar nu ze zelf zwerfafval rondom school ruimen, zijn ze verbaasd over hoeveel troep er ligt. ,,Héél véél blikjes. Maar af en toe ook een sok of een muts. We zagen zelfs een slipper.” Het is maandag snoeproutedag voor de brugklas. Dit jaar voor het eerst met een app.