Afsluiting Hogezoom zorgt voor verkeersinfarct in Renesse

Zandrand op Ouwerkerk­se strand werkt, maar de natuur heeft zo z'n fratsen

21 juli OUWERKERK - Het ‘randje van Von Eugen’ op het Ouwerkerkse strand is terug. Dit wapen in de strijd tegen zeewier en andere zooi heeft vorig jaar z'n werking bewezen. Maar de natuur is grillig, ervaart Ouwerkerker Jakkoo Brouwer. Dus wordt nagedacht over een nóg betere rand.