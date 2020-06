Afscheid van Artak (35): Zelfs de stoerste motorvrienden vallen stil

Bewoners en onderne­mers zijn schade en overlast vrachtwa­gens in historisch stadscen­trum beu

3 juni ZIERIKZEE - Bewoners en ondernemers aan de Melkmarkt en Meelstraat in Zierikzee zijn het beu. Voor de zoveelste keer hebben vrachtwagens schade veroorzaakt in de smalle straten. Ze willen dat de gemeente ingrijpt, voordat het echt uit de hand loopt. ,,Een terrastafel is nog te vervangen, maar ik wil er niet aan denken dat een chauffeur straks een kind over het hoofd ziet in zijn blinde hoek", zegt Eline Praet.